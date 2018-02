México critica países que suspenderam voos por gripe

Argentina, Equador, Peru, Cuba e China suspenderam temporariamente nesta semana os voos provenientes do México e com destino ao país por temores de contágio do vírus, que matou já 87 pessoas em território mexicano.

"Nos casos de nações da América Latina nos surpreende a adoção de medidas injustificadas que, além disso, são incongruentes com os vínculos que nossos países mantiveram tradicionalmente como ocorreu com a Argentina, Peru e Equador", disse a chanceler Patricia Espinosa, em coletiva de imprensa.

(Reportagem de Adriana Barrera)