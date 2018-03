México diz que gripe suína pode causar grande impacto econômico

"Essa questão pode causar um impacto importante na economia, ainda que o impacto mais importante seja sobre a vida e o bem-estar humanos", disse Carstens a jornalistas.

"Nesse momento, sem ignorar que essa é uma questão muito séria e que tem um alto potencial de crescimento, eu diria que é cedo para dar uma opinião mais concreta", afirmou.

As declarações de Carstens foram feitas em entrevista coletiva após encontro do Comitê de Desenvolvimento do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

(Reportagem de Lesley Wroughton)