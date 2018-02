México já tem 300 casos confirmados de gripe suína Autoridades sanitárias do México confirmaram ontem 300 casos de gripe suína entre um total de 679 pessoas testadas até agora; 12 pessoas morreram em função da doença. O Secretário de Saúde, José Cordova, disse nesta quinta-feira que as autoridades já gastaram 1,6 bilhão de pesos mexicanos (US$ 116 milhões) em equipamentos médicos e medicamentos desde o início da epidemia.