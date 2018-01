México prêt-à-porter: conexão mala direta

Chile ancho, chile de arbol, piquín, mulato, guajillo, cascabel, huitlacoche, achiote. Esses são apenas alguns dos ingredientes que chegaram na bagagem do mexicano Benito Molina, chef do Manzanilla na Baja California. Ele desembarcou em São Paulo para o festival de antojitos e tequila, que começa amanhã e vai até 2 de agosto, no restaurante Obá. Trouxe preciosidades culinárias de seu país, mas o que ele e sua mulher, Solange Muris (que chega amanhã), vão oferecer aos clientes, ainda não se sabe. O cardápio vai ser definido conforme os produtos mais frescos do mercado a cada dia. Por enquanto, as receitas têm apenas os temperos, importados via "mala direta". Benito e Solange são especialistas em peixe, por isso, pode-se esperar alguns pratos do mar no festival. Eles praticam uma cozinha que lança um olhar moderno sobre a tradição mexicana. As estrelas do festival, os antojitos, são "pequenos desejos", que podem assumir a forma de tortillas, sanduíches, ceviches e outros acepipes. São feitos sob medida para serem comidos de uma só bocada, acompanhados de um trago de tequila. Muitos terão como base os famosos moles (molhos) regionais mexicanos. Obá – R. Dr. Melo Alves, 250, 3086-4774 Chile ancho Da região de Puebla, uma das mais tradicionais. Seco e defumado. Cascabel Um chile bem aromático, o nome é emprestado do guizo da cobra. Chilmole À base de pimentas defumadas, vinagre, alho e ervas. Achiote Pasta à base de urucum, típica das regiões maias. Huitlacoche Iguaria à base de um fungo de milho. Chile de arbol Uma pimenta criolla, seca, aromática e picante. Sal de Colima ‘Colhido’ na costa do Pacífico, no Estado de Colima, é bem suave. Mole de xico Pimentas secas, banana e especiarias formam a base deste mole. Almendrado Especiarias, amêndoas e chiles dão o tom deste mole.