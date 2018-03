MG confirma 2º caso 'importado' de febre amarela A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais confirmou hoje o segundo caso "importado" de febre amarela no Estado. Conforme a SES, J.M.S., de 44 anos, que mora na cidade de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, apresentou quadro leve da doença, mas já se encontra restabelecido. O paciente, que não era vacinado, esteve na zona rural do município de Marzagão, interior de Goiás, na primeira quinzena de janeiro, onde foi contaminado. Ele apresentou os primeiros sintomas no último dia 14. A SES afirma que foram tomadas junto ao município todas as medidas preventivas necessárias para evitar a contaminação de mosquitos transmissores da doença no território, com eliminação de focos do Aedes aegypti. "Foi realizada também uma busca ativa de não-vacinados na área de residência do paciente para vacinação daqueles que não tinham recebido a dose necessária", informou a secretaria.