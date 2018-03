MG confirma mais uma morte por gripe suína no Estado O governo de Minas Gerais confirmou hoje mais uma morte provocada pela Influenza A (H1N1), a gripe suína. A vítima foi um homem de 34 anos que morava em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Foi a quarta morte por gripe suína confirmada no Estado. Três primeiras mortes foram confirmadas na segunda-feira. Nenhuma delas ocorreu na capital.