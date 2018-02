MG sobe quase 1,0 e passa a liderar ranking de 1ª a 4ª

As escolas estaduais nessa etapa também se destacam: 77% alcançaram ou passaram a meta e 29% obtiveram nota igual ou maior que 6,0. Nenhuma outra rede estadual chegou aos 17% de colégios com mais de 6,0.

No ensino médio, Minas subiu uma posição e hoje está em 3º lugar do País. O curioso, porém, é que a pior escola de 5ª a 8ª série fica em Belo Horizonte. Com Ideb 0,2, é provável que tenha havido erro no envio dos dados.