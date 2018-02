MG tem 35 municípios em situação de emergência

Foram registradas até o momento duas mortes. Um homem de 43 anos morreu em Reduto ao ser atingido por um eucalipto no dia 28 de outubro, e uma mulher de 27 anos morreu ao ser surpreendida pela súbita elevação do nível d''água às margens do córrego Figueirinha, em Governador Valadares, no dia 19 de novembro. O número de feridos em todo o Estado chega a 31.

Segundo a Defesa Civil, uma frente fria deverá estacionar em Minas Gerais até o dia 4 de janeiro, causando chuvas de forte intensidade. Há condições para ocorrência de temporais isolados no Triângulo Mineiro e Sul, principalmente no período da tarde.