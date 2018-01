MGM começa a vender filmes em loja online da Apple Os estúdios Metro-Goldwyn-Mayer e a Apple anunciaram na quarta-feira que a MGM está vendendo filmes de seu catálogo na loja online iTunes. A MGM tem o maior acervo de filmes modernos do mundo e já recebeu 208 Oscars em sua história, o que a torna dona da maior quantidade de produções premiadas no mundo. Com o anúncio, o catálogo de filmes disponíveis na loja da Apple salta para mais de 500 títulos desde o início da venda de filmes em setembro do ano passado. A maioria dos filmes disponíveis para download (e visualização em iPods) custam US$ 9,99.