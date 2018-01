MGMT teme que a web mate os independentes

Imagine o cruzamento entre hippies dos anos 60 e fashionistas contemporâneos. É mais ou menos essa a imagem que a banda de rock psicodélico MGMT passa à primeira vista. Atração do Tim Festival deste ano, o grupo é um dos queridinhos da nova geração de blogueiros que, aos poucos, tomam para si o papel que as revistas especializadas tinham de indicar as últimas tendências do mundo da música (ver texto abaixo). Mas apesar de sua banda estar fortemente associada à geração internet, Ben Goldwasser, tecladista do MGMT, é cético em relação às revoluções que a web tem provocado na indústria fonográfica. "Está ficando cada vez mais difícil encontrar álbuns de bandas independentes nas lojas de discos. A internet fortalece grandes cadeias como a Amazon.com, enquanto pequenas gravadoras estão sendo colocadas para fora do negócio. Isso é uma pena", diz o músico. ESPÍRITO RETRÔ Na realidade, Goldwasser tem pouco a ver com os geeks que cultuam seu som. "Eu tenho um iPod, mas ele é de um ou dois anos atrás. Tenho uma certa preguiça de acompanhar as últimas tendências do mundo da tecnologia. Sou mais fascinado por aparelhos eletrônicos antigos, fora de série." Apesar de ser fácil encontrar músicas do MGMT espalhadas por blogs de música e redes sociais como MySpace e Last.FM, o tecladista ainda é adepto dos formatos físicos de reprodução. "Claro que se eu não encontrar alguma faixa para comprar, vou baixar da internet. Mas acho que quando uma pessoa gosta mesmo de uma banda, ela ainda vai procurar pelo CD." Goldwasser acaba de comprar um tocador de discos para sua casa e, quando está produzindo novas canções, dá preferência para equipamentos com sonoridade retrô. "Tenho três ou quatro teclados sintetizadores em casa", diz. ARQUEOLOGIA MUSICAL Mesmo quando navega pela web, ele está à procura de relíquias. "Passo muito tempo em sites como o Allmusicguide (uma espécie de enciclopédia musical online) lendo biografias de artistas antigos. Geralmente defino um período e começo a cavar, indo o mais fundo que eu posso na procura por bandas que não chegaram a conhecer o grande sucesso comercial". Entre os alvos da procura do músico estão grupos do final da década de 70 e começo dos anos 80. "Gosto muito de Cabaret Voltaire, mas também de artistas e bandas de rock psicodélico dos anos 60." A irônica relação do MGMT com a internet vai além. Goldwasser não costuma ler blogs – os mesmos que rasgaram incontáveis elogios pelo seu último álbum –, e teme que a web possa aprofundar o processo de massificação da música. "Acho que as pessoas têm que começar a acreditar mais nelas mesmas. Muita gente espera que outros digam que alguma banda é legal antes de decidir se realmente vale a pena. Acho que tem que haver mais confiança: se você gosta de algo, mesmo que não seja ‘descolado’, está tudo bem." Apesar de ficar com o pé atrás quando o assunto é internet, o músico não nega os pontos positivos que a web trouxe consigo. Goldwasser acredita que "o poder de divulgação dá uma liberdade muito maior à novas bandas. Os fãs, mais do que nunca, podem seguir de perto o que seus artistas favoritos estão fazendo, e há bem mais canais de comunicação com o artista do que antes." Definitivamente, o MGMT não vive isolado em uma ilha avessa a tecnologia. O grupo mantém seu perfil no MySpace constantemente atualizado, além de possuir um canal oficial de vídeos no YouTube. Lá, os integrantes colocam clipes e filmagens de suas apresentações. "Não vou dizer que hoje está tudo uma droga, e que bons eram os anos 60 e 70. No passado as coisas também eram uma droga. O importante é que assim como antes, hoje há um monte de bandas boas esperando para serem descobertas por aí", diz o tecladista. Ele assume que ainda está "confuso com a maneira que a cultura dos blogs está mexendo com as coisas", mas independente de sua falta de vocação geek, o MGMT é uma prova de que o talento sobreviverá até mesmo aos vindouros tempos da web 3.0.