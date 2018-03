Michael Jackson será enterrado no dia em que faria 51 anos

O corpo do cantor Michael Jackson será enterrado na Califórnia, nos Estados Unidos, no próximo dia 29 de agosto, data em que o astro completaria 51 anos de idade, informou a família do músico nesta terça-feira.

O enterro será realizado em uma cerimônia privada para familiares e amigos no cemitério Forest Lawn, na cidade de Glendale, região de Los Angeles.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, um porta-voz da família Jackson, Ken Sunshine, afirmou que a família "expressa gratidão aos fãs de Michael ao redor do mundo por seu apoio durante estes momentos difíceis".

O cantor morreu no dia 25 de junho depois de uma parada cardíaca. As circunstâncias que levaram à morte, porém, ainda não foram explicadas.

Festa

No último dia 7 de julho, o velório do cantor aconteceu em um outro cemitério chamado Forest Lawn, em Los Angeles, pouco antes da série de shows em sua homenagem que foi transmitida para o mundo inteiro.

Também nesta terça-feira, o cineasta americano Spike Lee anunciou que homenageará Jackson com uma grande festa no bairro do Brooklyn, em Nova York, no mesmo dia do enterro.

Lee e Jackson trabalharam juntos no videoclipe da canção They Don't Care About Us