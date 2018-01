Michel Darqué põe a mão na massa O francês Michel Darqué abriu uma fábrica de pães na Vila Ilda (tel. 3814-3771). As fornadas, feitas sob encomenda para restaurantes, hotéis e bufês, incluem versões de pães de nozes, uva, brioches, croissants, baguetes, minifranceses, pães com chorizo espanhol ou chocolate. "Tirei um ano sabático e estou adorando fazer pães", conta o chef. E avisa: "Pretendo reabrir o restaurante no ano que vem, depois do carnaval. É quando o ano começa, né?"