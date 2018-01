Micro transforma-se em televisor O seu notebook ou PC também pode virar um "televisor". Com um adaptador USB que recebe o sinal de TV digital móvel, é possível assistir a programas na tela do micro. Os dispositivos permitem gravar atrações com agendamento de horário e têm o recurso "time-shift", que permite "pausar" a programação e voltar a assistir mais tarde do mesmo ponto. O desenvolvedor Rogerio Melfi, de 25 anos, comprou o seu em dezembro, poucos dias após o lançamento da TV digital. Ele leva o dispositivo para o trabalho e, quando há um jogo de futebol durante o expediente, pluga o aparelho no PC de mesa e acompanha a partida. "Para que a imagem fique bacana, coloco a antena dele perto da janela." Nas lojas, há seis modelos de adaptadores disponíveis: DTV-PC300, da Gradiente; DT-1020, da Semp Toshiba; DT-0818, da Aiko; PenTV, da TeleSystem; Adaptador USB, da Leadership, e MobTV, da TecToy. Todos são muito parecidos e apresentam funções idênticas. Até o preço é igual. Os dispositivos da Aiko, TeleSystem, Leadership e TecToy custam R$ 370. Já os da Gradiente e da Toshiba, R$ 400. Os dispositivos, testados pelo Link, parecem pendrives e possuem antenas retráteis para captar as imagens. A qualidade da recepção não é um primor. Como os dispositivos sintonizam o canal oneseg, os programas são vistos no PC com baixa resolução. Ou seja, não dá para colocar em tela inteira que , em geral, fica uma catástrofe, cheio de quadradinhos (pixels) digitais. O jeito é assistir em uma janela pequena. Aí sim com nitidez. OK. Mas qual é o melhor e o pior? Nos testes dois produtos se sobressaíram. O dispositivo da Aiko apresentou as melhores imagens, inclusive mais nítidas em tela cheia. Já o dispositivo da TecToy chamou a atenção pelo lado negativo. Além de ter as imagens com mais falhas, falhou na gravação: deixou as imagens e o som picotados. Foi o único que fez isso. Para quem busca mobilidade, esses dispositivos não são os mais indicados. Se você quer ver TV longe de uma tomada, por exemplo, deve pensar que o notebook não terá bateria para ficar mais de 1h30 ligado. Também não é nada seguro e confortável abrir o notebook no ônibus, por exemplo.R.M.