Microblogs amadurecem e deixam de ser 'diarinhos'

Quando os blogs começaram a ganhar muitos adeptos no Brasil e em todo o mundo, eles tinham o (chato) rótulo de meros diários virtuais. Não era por acaso: muitos dos blogueiros da época apenas usavam a ferramenta para falar de suas vidas pessoais. Hoje a situação se inverteu e o blog já conseguiu se livrar dessa fama maldita. O mesmo está acontecendo com seu irmão caçula, o microblog. No ano passado, quando o Twitter, o site que criou o conceito dos blogs curtos, começou a repercutir bastante por aqui, muita gente viu nele apenas uma forma de algum desocupado dizer em até 140 caracteres o que estava fazendo em determinado momento de seu dia-a-dia. Um ano depois vê-se que os microblogs já amadureceram e viraram uma ferramenta que exemplifica o ritmo frenético da comunicação atual, em que qualquer pessoa, em qualquer lugar, consegue achar um meio de dar o seu recado. O universitário carioca Victor Pencak, de 19 anos, começou usando o serviço de microblog Pownce e hoje usa o Twitter. "Indico algum site que achei interessante, um vídeo engraçado ou um link para uma matéria", diz. Detalhe: ele não atualiza seu microblog pelo site do próprio. "Posto pelo o meu celular ou pelo Gtalk", explica. Esse é um diferencial bacana dos microblogs: a facilidade que eles têm de se integrar a qualquer ferramenta digital (leia abaixo). Não por acaso, hoje ele consegue ser um complemento para blogs, redes sociais e mensageiros eletrônicos. O próprio Pencak,quando não tem muito tempo para escrever algo em seu blog, opta pelo microblog. Sua solução foi criar um "widget" de seu Twitter (twitter.com/VictorPencak) em sua página (www.victorpencak.com) – e assim seus leitores sempre estão atualizados. "Widgets" são pequenos aplicativos que rodam dentro de um site. São códigos HTML que, inseridos no código-fonte de uma página online (seja blog ou perfil em rede social), viram uma mini janela interativa. Nos microblogs os "widgets" são os "badges". Twitter, Pownce, Tumblr e Gozub são serviços que oferecem essa ferramenta (é só procurar no menu inicial de cada um desses serviços um link com a palavra "badge"; no caso do Gozub, clique em "meu emblema"). Integrar o blog com o microblog está dando tão certo que o WordPress lançou recentemente seu próprio aplicativo de microblogging, o Prologue. É um ambiente onde os blogueiros podem criar seus microposts, com a opção de cada texto ser comentado e ter sistema de tags e feed próprios. Bem legal. Microblogs são uma mistura de blog com rede social. Além de publicar os seus textos, também dá para "assinar" o perfil de outras pessoas. Assim, acaba-se vendo em seu perfil os seus posts e os de sua lista de amizades – dá até para responder os textos postados por eles. A essência dos microblogs é o texto. No Twitter, o serviço mais popular do gênero (os brasileiros correspondem a 7% do número de usuários internacionais do site) isso é claro. Para mandar o link de um vídeo ou notícia é necessário colocar todo o seu endereço no corpo da mensagem (dica: o site www.tinyurl.com diminui as URLs). Por essa e outras cositas mais, o Twitter não é o serviço de micropost mais completo que há. Mesmo assim, nos testes do Link ele acabou sendo o mais indicado – mas pelo fato de ele ser muito popular, que é o que pesa em uma rede social. Pownce e Jaiku até permitem que se envie arquivos, como fotos e vídeos, e que se crie grupos. Mas o número de brasileiros presente neles é bem reduzido. A webdesigner Nathália Capistrano, de 22 anos, usa um microblog diferente, o Tumblr (http://nath.tumblr.com), que é muito mais um blog secundário, um Tumblelog. Ele publica apenas pequenas informações: um vídeo, uma imagem, um áudio ou uma frase. Como no Twitter, dá para assinar o Tumblr de outras pessoas e ver o que elas estão postando – dá, inclusive, para "reblogar" o conteúdo de terceiros, caso ele seja muito interessante (dá-se o devido crédito, lógico). "Coloco apenas coisas interessantes que acho na internet para mostrar para os meus amigos", diz Nathália. "O legal do Tumblr é que nele você faz o seu sistema. No Twitter eu apenas dou o link do vídeo, já no Tumblr eu posso mostrá-lo."