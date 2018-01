Microblogs estréiam em evento de grande porte A Olimpíada de Pequim será a primeira na história a viver o fenômeno dos microblogs. As pequenas publicações, que já provaram ser meios eficientes para agilizar a cobertura de eventos como o terremoto na China em maio, não vão ficar de fora dos Jogos Olímpicos deste ano. Mesmo antes da abertura oficial, já existem alguns endereços dedicados exclusivamente à cobertura olímpica, principalmente no Twitter. O canal Pekin 2008 (twitter.com/pekin2008), em espanhol, traz regularmente notícias relacionadas a atletas e modalidades esportivas. Além da cobertura independente, a versão "micro" de portais como o do Estadão (twitter.com/estadaonews) e do Google (twitter.com/googlenewssport) já trazem notícias sobre os eventos em Pequim. E há muita gente de olho nas futuras edições dos Jogos, apostando que os microblogs têm mesmo futuro na divulgação de notícias. Uma rápida pesquisa revela alguns desses endereços relacionados à Olimpíada de 2012 (twitter.com/olympics2012) e até de 2016 (twitter.com/olimpiadas2016). Mas, embora a abundância de informações e a alta velocidade de circulação sejam os principais atrativos para quem quiser se informar através do Twitter ou do Tumblr, essas características também podem atrapalhar. Isso porque, apesar de a informação ser transmitida rapidamente, ela acaba diluída, já que é quase totalmente gerada por usuários comuns, assistindo aos jogos em tempo real ou acompanhando-os por outros meios como a televisão ou a própria web. PARA NÃO SE PERDER A solução para quem quiser acompanhar as competições por meio de microblogs está em sites de busca específicos. Há ferramentas especializadas em pesquisar na base de dados desses serviços, como o Twitter Search (search.twitter.com) e o Track Tumblr (pipes.yahoo.com/joelaz/track_tumblr). Basta selecionar algumas palavras-chave relacionadas à Olimpíada, como "Pequim 2008" ou "Beijing 2008" (no caso de microblogs internacionais) e a modalidade procurada, para fazer a pesquisa. Depois é só assinar o RSS da busca desejada em agregadores como o Google Reader. Então, em vez de receber atualizações apenas de alguns usuários, você receberá novidades toda vez que algum microblog postar algo relacionado ao termo pesquisado.