Microônibus arrasta carro e invade casa em SP Quatro pessoas ficaram feridas na noite de ontem após um microônibus bater em um veículo e invadir uma residência de dois cômodos localizada na Penha, zona leste da capital paulista. O coletivo seguia em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu um carro que estava estacionado e foi arrastado por cerca de 10 metros. O barulho gerado pelo impacto acordou a doméstica Eusilene Gomes de Paula, de 27 anos, que dormia com um filho de 2 anos na casa que segundos depois seria invadida pelo microônibus. Outra criança, de 8 anos, jantava na cozinha. Ao ouvir o estrondo, Paula levantou e saiu do local com o filho. No momento em que o coletivo invadiu o quarto, o outro filho de Eusilene também já estava ao lado da mãe. A casa ficou completamente destruída, mas a família saiu ilesa. O motorista, a cobradora e duas passageiras foram encaminhados ao pronto-socorro do Tatuapé, mas já estão fora de perigo. A polícia autuou o motorista por lesão corporal culposa e pedirá uma perícia extra para que os freios e a suspensão do microônibus sejam avaliados e, desta forma, possa ser esclarecido se o acidente foi causado por uma falha mecânica ou se por imprudência do condutor.