Micros da HP terão atualização para o Windows Vista Para proteger o investimento dos clientes que adquirirem desktops e notebooks da linha de consumo, a HP Brasil vai garantir o upgrade gratuito para o Windows Vista. Outras empresas como a Acer estão oferecendo a atualização para evitar a perda de vendas. Para ter acesso a esta atualização, o consumidor deverá acessar um hotsite na página da empresa na internet, fornecer dados pessoais, do computador e a nota fiscal de compra. A promoção vale para alguns modelos comprados 26 de outubro de 2006 e 15 de março de 2007. Após esse registro e envio da nota fiscal por fax ou correio, o usuário receberá um e-mail com um link para efetuar o pagamento do único custo do processo, que diz respeito ao kit do Upgrade (DVDs e Manual) mais o frete. Este custo pode variar entre R$ 33,50 (São Paulo) e R$ 61,65 (Roraima). O envio dos Kits será iniciado a partir do dia 31 de janeiro. A HP terá uma equipe local para gerenciar este processo e orientar clientes. Os usuários que tiverem Windows XP Home tem direito ao upgrade gratuito ao Vista Home Premium, e os que tiverem XP Pro, tem direito ao upgrade gratuito para Vista Business. Os produtos da HP que participam desta ação são: Desktops: HP Desktop Pavilion b2030br; HP Desktop Pavilion b2040br e HP Desktop Pavilion b2060br Notebooks: HP Pavilion dv2130BR; HP Pavilion dv2140Br; HP Pavilion dv2160BR; HP Pavilion dv6120BR e HP Pavilion dv6150BR.