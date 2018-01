Micros da HP virão com software de busca do Yahoo embutido A HP e o portal de internet Yahoo firmaram uma parceria pela qual a fabricante de computadores utilizará softwares de busca do Yahoo nas novas máquinas fabricadas pela HP. O acordo é similar ao firmado entre Google e Dell e estenderá os softwares de busca da Yahoo para desktops e notebooks, trazendo uma nova barra de ferramentas no Internet Explorer 7. Usuários que não quiserem usar o aplicativo, no entanto, poderão desabilitar o recurso e usar outros programas de buscas de sua preferência. (Com Agências Internacionais)