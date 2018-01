Microsoft abre testes do novo sistema operacional Longhorn A Microsoft lançou seu novo sistema operacional Windows para servidores, o "Longhorn", para testes abertos ao público na quarta-feira, e disse que o produto deve mesmo chegar às lojas no segundo semestre. A maior fabricante de softwares do mundo afirmou que espera que centenas de milhares de profissionais de tecnologia da informação baixem a versão de testes, chamada Beta 3. O programa, que vai substituir o atual Windows Server 2003, é equivalente ao novo Windows Vista, sistema operacional para PCs, com ênfase em muitas ferramentas iguais, como de segurança. O download está disponível neste link. O Windows dominou cerca de dois terços do mercado mundial de softwares para servidores em 2006, de acordo com dados da Gartner Dataquest.