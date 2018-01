Microsoft acaba com o suporte para Win 98 A Microsoft está pedindo para seus usuários de Windows 98, estimado em 70 milhões, que atualizem a versão de sistema operacional: a companhia deixa de prestar assistência técnica para o software nesta terça-feira. A empresa também pára de prover atualizações de segurança para o Windows 98. O suporte técnico deveria ter acabado no final de 2003, mas foi prorrogado, devido a reclamações dos clientes. Acabando com o serviço Segundo a BBC, os produtos afetados pelo fechamento do suporte técnico são Windows 98, Windows 98 Second Edition, e Windows Me (Millennium Edition). A Microsoft já havia acabado com o suporte gratuito para os três produtos em 2003, mas continuou a oferecer o serviço pago, e a fornecer atualizações críticas de segurança. Mas agora isso também acaba. Quem continuar a utilizar o Windows 98 e o ME após este 11 de julho estará mais vulnerável a hackers e bugs de sistema.