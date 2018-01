Microsoft acerta acordo de busca na Web com Sun

A Microsoft informou nesta segunda-feira que alcançou um acordo de busca com a Sun Microsystems, na mais recente parceria da gigante do software fechada para combater a dominância do setor pelo Google. Como parte do acordo, usuários do navegador Internet Explorer que baixarem a plataforma tecnológica Sun Java terão a opção de também fazer o download da barra de ferramentas do MSN, a partir da qual os usuários podem acessar diretamente o mecanismo de busca da companhia. Anteriormente neste ano, a Microsoft também fechou acordo com a Hewlett-Packard Co, a maior fabricante mundial de computadores pessoais, para colocar a nova barra de ferramentas em computadores novos nos Estados Unidos e no Canadá a partir de janeiro. "Este acordo irá expor o Live Search a milhões de outros usuários de Internet e aumentará volume de visualização de nossa publicidade em buscas", disse Yusuf Mehdi, vice-presidente sênior do Online Audience Business da Microsoft, em um comunicado. Fechar acordos de distribuição é uma parte de estratégia da Microsoft para estreitar a lacuna que a separa do líder de mercado Google. A Microsoft informou que a competição para este tipo de acordos é intensa, e que a companhia teve de dar um lance mais alto que várias rivais para conseguir o acordo com a Sun. A Sun informou que a plataforma Java está presente em mais de 800 milhões de computadores pessoais por todo o mundo, ou 91 por cento dos computadores conectados à Internet. O Java Runtime Environment é baixado dezenas de milhares de vezes todos os meses, informou a empresa. A fatia de mercado de busca virtual do Google nos Estados Unidos atingiu 63 por cento em agosto, versus 19,6 por cento do Yahoo e 8,3 por cento da Microsoft, de acordo com a comScore.