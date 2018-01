Microsoft adia lançamento do Office 2007 O Office 2007, próxima versão do software de automação de escritório da Microsoft, deve sofrer um atraso em seu lançamento. A empresa afirma que o adiamento é necessário para que a empresa implemente melhorias sugeridas pelos consumidores. Com isso, o lançamento ficou para o final do ano para clientes corporativos e para o início de 2007 para usuários finais. A previsão inicial era de que o produto chegaria às prateleiras em setembro deste ano. Em um comunicado, a Microsoft chamou o atraso de ´uma atualização no cronograma de lançamento´. Segundo dados da empresa, mais de 2,5 milhões de pessoas já fizeram o download do beta 2 do Microsoft Office 2007 System em todo o mundo e o Brasil é o quinto país com maior volume, registrando aproximadamente 100 mil downloads do sistema.