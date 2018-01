Microsoft adia lançamento do Windows Vista Previsto de chegar ao mercado mundial no segundo semestre, o Windows Vista, a próxima versão do sistema operacional da Microsoft, deve chegar atrasada: ontem, a empresa anunciou que o produto só deve ficar pronto em janeiro de 2007. Anteriormente, todos os comunicados da empresa acerca deste novo produto projetavam a disponibilidade para o último trimestre de 2006. De acordo com analistas do mercado, a empresa estaria enfrentando problemas com a checagem de erros do sistema, cuja complexidade de recursos devem gerar um programa estimado em 50 milhões de linhas de código. O atraso no Windows Vista, que promete melhorias em performance multitarefa, mais segurança e suporte estendido a gráficos, também pode comprometer a estratégia de serviços Windows Live, que se baseia em serviços online como extensão do Vista e da próxima versão do pacote de aplicativos de escritório Office. A empresa atribuiu o atraso a uma maior atenção quanto a problemas de segurança no sistema operacional, reforçando o cuidado quanto a vulnerabilidades que possam ser exploradas por vírus e hackers. A Microsoft divulgou em um comunicado que o Windows Vista está programado para entrar em beta para aproximadamente 2 milhões de clientes no segundo semestre de 2006. A companhia tem como meta finalizar o produto este ano e disponibilizar a versão corporativa em novembro de 2006 e em janeiro de 2007, para os usuários domésticos.