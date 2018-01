Microsoft adiciona partes do Office a software corporativo A Microsoft lançou na segunda-feira um produto para empresas que incorpora recursos de seu pacote de aplicativos Office, em uma tentativa de ganhar mercado corporativo dominado pela Oracle e SAP . A maior produtora de software do mundo quer usar a familiaridade das pessoas no uso do Office para disseminar o alcance da plataforma Microsoft Dynamics. O novo produto, Microsoft Dynamics Client for Microsoft Office, foi criado para fomentar as vendas do segmento de software para empresas da companhia, que obteve faturamento de US$ 900 milhões no ano fiscal encerrado em junho. O sistema é direcionado a funcionários que não têm acesso a informações e dados concentrados em software de suas empresas, divulgou a Microsoft. Segundo levantamento citado pela companhia, cerca de 85% dos funcionários de empresas não têm acesso direto a programas de suas empresas. Um dos 12 aplicativos disponíveis no pacote é um sistema de projetos e de despesas que permite aos funcionários registrarem pelo Outlook a quantidade de tempo gasto em um projeto. As licenças de softwares corporativos da Microsoft podem custar até US$ 4 mil por usuário, mas versões do Office custam US$ 195 dólares, no caso de utilização em computadores de mesa, ou US$ 395, quando se trata de servidores executando o software de colaboração SharePoint.