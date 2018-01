Microsoft adiciona recurso de download sem fio ao Zune

A partir da próxima semana, usuários do player portátil de música da Microsoft, Zune, poderão baixar canções sem fio para o aparelho e marcar e comprar faixas que ouvirem pelo rádio FM embutido no aparelho, anunciou a gigante do software nesta segunda-feira. A companhia lança até dia 16 uma série de recursos para o Zune, sua resposta ao iPod da Apple, que domina o mercado de música digital e já vendeu mais de 100 milhões de unidades desde o lançamento em 2001. A Microsoft também vai lançar versões do Zune com capacidades de armazenamento de 16 e 120 gigabytes. O anúncio acontece perto de um evento da Apple, onde a fabricante do Mac, do iPod e do iPhone deve lançar uma nova versão do iPod Nano e dar novas informações sobre as vendas de seu celular. O novo recurso do Zune, chamado "Buy from FM", permite que os usuários marquem e comprem uma música que estejam ouvindo em emissoras de rádio sintonizadas pelo player. A versão de 16 gigabytes do Zune custará 199 dólares e a de 120 gigabytes sairá por 249,99 dólares. A Microsoft já vende modelos do player com capacidades de 4, 8 e 80 gigabytes.