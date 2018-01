Microsoft afirma que vencerá PlayStation com novo Xbox 360

A Microsoft apresentou nesta segunda-feira, 14, o novo Xbox 360 e anunciou que venderá mais que o PlayStation, da Sony, graças a uma maior interatividade, à oferta de filmes e ao esperado "Final Fantasy XIII". A gigante de informática americana redesenhou o software de sua plataforma de jogos para dar um golpe de efeito às concorrentes japonesas Sony e Nintendo a partir do último trimestre do ano. "A nova experiência Xbox oferecerá mais conteúdos que podem ser encontrados nos dispositivos que se conectam à televisão", disse Don Mattrick, vice-presidente de Interactive Entertainment Business da Microsoft, na apresentação que abriu o congresso E3 Media & Business Summit, de Los Angeles. A próxima geração do Xbox permitirá ao usuário criar sua própria identidade na rede em forma de avatar -personagem que representa o jogador-, que lhe identificará no mundo virtual do Xbox Live. Este sistema oferecerá a possibilidade de que pessoas de qualquer lugar do mundo, através de um Xbox ligado à internet, possam compartilhar fotografias em tempo real ou competir com o avatar em concursos especialmente pensados para este dispositivo. A estratégia da Microsoft para os próximos anos passa por renovar o conceito de videogame, e potenciar o Xbox como um passatempo para jogar em comunidade. Programas para demonstrar as habilidades como artista musical, como "Lips" ou "Rock Band 2" -onde o Guns N'Roses estreará o primeiro single do álbum "Chinese Democracy" -, ou o inovador "You're in the Movies", onde os participantes se transformarão em atores de um curta-metragem. Essa proposta tenta roubar do Wii, da Nintendo, a fatia de mercado referente à interatividade. Outra das surpresas do evento foi a irrupção do famoso jogo "Final Fantasy" no Xbox. O 13º jogo da saga foi a aposta da Microsoft para a Europa e a América do Norte, onde Sony e o PlayStation terão que dividir o monopólio do que até agora era um de seus jogos de referência. Ao "Final Fantasy XIII" se somarão, neste ano e no próximo, "Gears of War 2", "Resident Evil 5", "Fable II", e episódios do "Grand Theft Auto IV". "O Xbox venderá mais consoles no mundo todo que o PlayStation3, por um preço mais competitivo e uma melhor experiência na rede", afirmou Mattrick, que destacou que a companhia já faturou US$ 1 bilhão desde 2005 por download de conteúdos da internet. A Microsoft confirmou nesta segunda-feira, 14, os rumores que antecipavam uma aliança com a Netflix, uma empresa americana que funciona como um videoclube por correio e que causa furor nos Estados Unidos. Este acordo permitirá aos donos de um Xbox, e ao mesmo tempo usuários do Netflix, ter acesso aos milhares de filmes desta empresa através da internet, o que consolidará o console como a principal plataforma para ver cinema e séries de televisão no formato de pay-per-view nos EUA.