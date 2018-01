Microsoft alerta para quatro falhas críticas de segurança A Microsoft fez um alerta para a existência de quatro falhas de segurança consideradas pela empresa como críticas e que podem permitir que invasores assumam controle de computadores de terceiros. A Microsoft, cujo sistema operacional Windows aciona 95% dos computadores do mundo, divulgou correções para os problemas como parte de seu boletim mensal de segurança. A maior empresa de software do mundo define como crítica a falha que permite que uma praga online se multiplique sem interferência dos usuários de computadores infectados. A companhia informou que as correções fecham três buracos de segurança no Windows e um no produto Content Management Server. Os reparos foram divulgados pouco mais de uma semana depois que a Microsoft lançou uma correção fora do boletim mensal de segurança e que era destinada a resolver uma vulnerabilidade relacionada ao mecanismo de cursos animado do sistema operacional.