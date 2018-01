Microsoft amplia capacidade do Hotmail para 1 GB A Microsoft anunciou nesta semana que está expandindo a capacidade de armazenamento do seu serviço de webmail gratuito Hotmail para 1 GB. A capacidade é quatro vezes maior do que a disponibilizada anteriormente. Segundo a empresa, até o final do mês de novembro todas as contas do Hotmail terão a capacidade ampliada. Com mais espaço, usuários podem manter mensagens em sua conta de correio eletrônico. Em dezembro, todas as novas contas ativadas também terão o espaço de 1GB disponível. "Com este upgrade a Microsoft prepara seus usuários para o Windows Live Mail, uma nova geração de webmail ainda mais rica e completa", diz Priscyla Alves, gerente de marketing e serviços de comunicação do Online Services Group, da Microsoft Brasil. Para quem usa o Hotmail há mais de dois anos, outra novidade é a mudança do período de manutenção da conta. A Microsoft aumentou de 30 para 60 dias o login obrigatório na caixa postal. Usuários que ficassem por muito tempo sem acessar suas caixas de e-mail poderiam ter seus logins cancelados.