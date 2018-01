Microsoft anuncia beta do Windows Live e pacote de serviços A Microsoft realizou hoje a primeira apresentação no Brasil da plataforma Windows Live, que envolve diversos serviços que devem ser lançados a partir de julho deste ano. O conjunto de ferramentas representa o próximo passo dos aplicativos online e que incluem novas versões do programa de mensagens instantâneas Messenger, busca de informações e e-mail. Entre as novidades estão as versões localizadas (em português) do Windows Live Search, Windows Live Messenger, Windows Live Mail, Windows Live Local, entre outros. ?Estamos investindo em serviços de Internet para que os usuários tenham experiência on-line completa e segura?, disse Kevin Johnson, presidente da divisão de plataformas e serviços da Microsoft. Personalização Os novos serviços terão por característica a possibilidade de serem carregados a partir de uma janela de um programa navegador, dispensando a instalação de aplicativos no PC. O Live.com, por exemplo, será uma página que poderá ser personalizada (a exemplo do que acontece com o Google) de acordo com a preferência do usuário, reunindo canais de notícias RSS e outros aplicativos baseados na tecnologia AJAX (ferramentas que usam a plataforma Asynchronous JavaScript e XML), que podem ser carregados diretamente da internet. O Windows Live Search é um sistema de buscas que poderá ser usado tanto para procurar informações na internet como no micro do usuário. Já o Windows Live Mail será a evolução do serviço Hotmail, prometendo uma interface de uso similar ao Outlook e que funcionará via Web com agilidade equivalente à de um programa instalado localmente no micro do usuário. Outro programa que terá uma versão online mais dinâmica é o Windows Live Messenger, sucessor do MSN Messenger, que trará as funcionalidades de comunicação instantânea integradas a outros serviços do Windows Live. O leque de serviços Windows Live também deve ter uma forte integração com a próxima versão do sistema operacional da Microsoft, o Windows vista, previsto para ser lançado no início do próximo ano.