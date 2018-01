Microsoft anuncia disponibilidade do Windows Vista RC1 A Microsoft anuncia o início da distribuição do Microsoft Windows Vista RC1 (Release Candidate 1) para a realização de testes finais com o sistema operacional por parceiros e clientes. O objetivo é permitir que os profissionais possam desenvolver e lançar soluções seguras e compatíveis com o Vista, de olho nos usuários futuros do sistema operacional. O Windows Vista RC1 já pode ser baixado pelos assinantes dos programas TechBeta e Technology Adoption Program (TAP), para desenvolvedores, mas os assinantes do MSDN (Microsoft Developer Network) e do TechNet não terão acesso à nova versão pelo menos até a próxima semana, disse a Microsoft. O Windows Vista deve ser lançado em novembro deste ano para empresas e no início de 2007 para o público em geral.