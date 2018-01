Microsoft anuncia ferramentas de robótica A Microsoft lançou nesta semana uma suíte de ferramentas de programação para facilitar a vida de desenvolvedores que queiram criar e testar robôs ou criar soluções de automação em geral baseados na plataforma Windows. A empresa afirmou que o pacote de aplicativos será útil, uma vez que não há uma plataforma estabelecida no mercado para a criação de programas para robôs, um setor que apresenta grande potencial em todo o mundo. O Microsoft Robotics Studio pode ser usado por engenheiros, estudantes, entusiastas e até desenvolvedores comerciais. Para usar o aplicativo, é necessário contar com o .NET Framework 2.0 Software Development Kit para plataformas x86. Também é possível usar o pacote de ferramentas junto com o kit de desenvolvimento Visual Studio 2005.