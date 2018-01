Microsoft anuncia formato concorrente do JPEG A Microsoft quer propor ao mundo um novo formato de fotos digitais para concorrer com o quase onipresente JPEG (Joint Photographic Experts Group). O formato, que se mantém no topo da lista em imagens digitais, consegue reduzir os arquivos de imagem para até 5% de seu tamanho original, embora com alguma perda de detalhe no processo (assim como o MP3 faz com a música). O que a empresa de Bill Gates quer é que o mundo abandone o JPEG (usado por câmeras digitais, softwares de edição e reconhecido por DVD players mundo afora) pelo WMP - Windows Media Photo. O formato foi mostrado nesta semana durante o WinHEC (Windows Hardware Engineering Conference), evento para desenvolvedores que acontece em Seattle, nos EUA. O novo tipo de arquivo promete compressão de até 25 vezes do tamanho original da imagem, preservando a qualidade e os detalhe da imagem original. Para que seja amplamente adotado, no entanto, será preciso convencer a indústria de eletrônicos a adotar o WMP em câmeras fotográficas digitais e outros equipamentos eletrônicos, além de estender o suporte ao WMP em programas navegadores para a internet e softwares de edição de imagens. De qualquer forma, o WMP será reconhecido pelo Windows Vista, previsto para chegar ao varejo mundial a partir do início de 2007.