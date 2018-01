Microsoft anuncia lançamento de versão de teste do Windows 7

A Microsoft anunciou nesta quinta, 8, o lançamento da versão de testes do sistema operacional Windows 7, que chega para substituir o atual Vista e que estará disponível na internet a partir de sexta-feira, informou o executivo-chefe da empresa, Steve Ballmer. Veja também: Microsoft divulga novas dicas contra falha no Explorer Fusões e aquisições caem 29% no mundo ''Bug 2009'' silencia Zune, da Microsoft "O Windows 7 será o melhor de todos os Windows", assegurou Ballmer em discurso que serviu de ato inaugural da feira International Consumer Electronics Show (CES), que acontece em Las Vegas. Ballmer, que se tornou o principal nome dentro da Microsoft depois da saída de Bill Gates, apostou na conectividade com dispositivos como a televisão, o computador e o telefone através da internet, mediante o novo Windows. O Windows 7 em sua versão beta, de testes, ficou disponível a partir desta quinta para uma série de especialistas em informática e estará ao alcance de todos os usuários da Microsoft de forma gratuita em 9 de janeiro, através do site da empresa. Segundo foi mostrado na apresentação, o renovado Windows será mais intuitivo e permitirá a movimentação entre as diferentes telas com mais agilidade. Outra das novidades é uma configuração mais simples para estabelecer redes de trabalho e conectar diferentes dispositivos. Junto com o Windows 7, Ballmer mostrou o remodelado Windows Live, o software que permite compartilhar conteúdos e se comunicar entre usuários do sistema operacional da Microsoft, conhecido por suas populares ferramentas como o MSN Messenger. O programa melhorado ficou disponível para downloads e atualizações na internet.