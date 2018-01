Microsoft anuncia novo navegador para celulares A Microsoft quer dar mais um passo para dominar a navegação na internet, mas desta vez na telinha dos telefones celulares com o lançamento do Deepfish, um novo navegador voltado aos smartphones, aparelhos que combinam as funções de computador de mão (PDA) e telefone celular. A empresa liberou uma versão preliminar de seu novo aplicativo prometendo que ele conseguirá carregar as páginas de internet com mais facilidade e rapidez nas telinhas dos celulares. Desenvolvido nos laboratórios da divisão Live da Microsoft, o produto lê a página de internet formatada para um programa navegador (como o Internet Explorer ou Firefox) em um PC e o converte em uma imagem reduzida que cabe na tela do aparelho. Usuários podem então fazer um zoom na pate da página que querem ler e então acionar um botão. Mas a empresa admitiu que o navegador ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento. O anúncio do Deepfish nessa semana, acontece em seguida a outro anúncio de navegador similar, o ZenZui, criado por uma empresa que usa tecnologia da Microsoft e que utiliza uma estratégia similar para exibir sites da internet na tela de celulares.