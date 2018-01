Microsoft anuncia que próximo Office terá versão online

A próxima atualização do pacote de aplicativos de escritório Office da Microsoft incluirá uma versão que edita documentos e planilhas em um navegador da Web, anunciou a empresa na terça-feira. A versão online do Office, que incluirá os programas Word e Excel, tem por objetivo impedir que concorrentes como o Google venham a solapar a liderança da Microsoft no setor e expandir o mercado de um dos produtos mais lucrativos da empresa. A Microsoft não comentou sobre a data planejada de lançamento da próxima versão do Office, apelidada "Office 14", mas os intervalos de atualização do programa vêm sendo de dois a três anos, e a versão atual do Office saiu em janeiro de 2007. A empresa informou que os aplicativos Office disponíveis na Web serão versões leves do Word, Excel, do software de apresentações PowerPoint e do programa de colaboração OneNote. Os arquivos do Office poderão ser administrados e editados por meio de um navegador da Web ou a partir de um celular. A Microsoft, maior produtora de software do mundo, viu surgir uma onda de novos concorrentes, de empresas iniciantes ao Google, que oferecem software de processamento de texto, planilhas e apresentações via Web gratuitamente e custeados por publicidade ou por meio de planos mensais de assinatura. O Google Docs oferece planilhas, processamento de dados e software de apresentações via Internet como serviço gratuito. "Ninguém, nenhum de nossos concorrentes, fará trabalho tão bom no celular, na Web ou no computador", disse Chris Capossela, vice-presidente sênior da divisão Office da Microsoft. A empresa anunciou o lançamento na Professional Developer's Conference, uma reunião anual de engenheiros e programadores que promove para comunicar seus futuros planos. A Microsoft vinha resistindo a oferecer o pacote Office online, optando por vender licenças para aplicativos instaláveis. A empresa permite que usuários troquem arquivos via Office Live, um serviço gratuito e bancado por publicidade que também oferece mais funções aos assinantes que optarem por pagamento mensal.