Microsoft anuncia software de segurança fora dos EUA A Microsoft anunciou que a sua ferramenta de segurança Microsoft Live OneCare para outros mercados além dos Estados Unidos. O software, que proporciona proteção contra vírus e spyware, funcionalidades de firewall, além de permitir a otimização do disco rígido de computadores com funções avançadas de desfragmentação. A investida da companhia nesta área a coloca em concorrência direta com empresas como Trend Micro e McAfee, que já dispõem de ferramentas online de remoção de vírus e outros arquivos maliciosos. Versão brasileira Por enquanto, o internauta brasileiro só terá acesso à versão gratuita da ferramenta, que tem os recursos de desfragmentação de arquivos e remoção de vírus e spywares. "Ainda não lançamos no Brasil o OneCare no modo de assinatura, mas já é possível limpar o micro de arquivos maliciosos", explica Priscyla Alves, gerente de marketing e de serviços de comunicação do portal MSN no Brasil. A ferramenta, contudo, tem a limitação de ser de uso reativo, ou seja, ela só serve se o usuário quiser limpar seu micro de um vírus ou spyware. Para que o micro fique constantemente protegido, é preciso ter outro programa antivírus ativo na máquina. Lançado em maio nos EUA, o OneCare chegou ao segundo lugar entre os softwares de segurança no varejo norte-americano no mês de junho. Segundo Priscyla Alves, embora pago, o aplicativo ainda está em uma versão preliminar. "O mercado norte-americano está servido para avaliar o potencial da ferramenta", diz a executiva.