Microsoft anuncia versão beta do Internet Explorer 7 Quem quiser arriscar já pode baixar a versão beta do novo navegador da Microsoft, o Internet Explorer 7. A versão preliminar do programa (que ainda está em desenvolvimento) permite conhecer recursos como as novas funcionalidades de segurança. Segundo a Microsoft, o programa recebeu atenção redobrada quanto aos problemas de segurança, incluindo recursos contra phishing scams e spywares, além de controles de privacidade que facilitarão apagar dados do usuário (como senhas), ou o histórico de sites visitados. Outras novidades incluem a navegação por abas, o suporte a aplicações Ajax (programas que podem ser usados diretamente pela Web) e a seleção de canais RSS, a exemplo do que fazem navegadores concorrentes como o Firefox. Com 11,9 MB de tamanho, o programa só conta com a versão em inglês e está preparado para rodar em micros contendo o Windows XP com o pacote de atualizações Service Pack 2 instalado. O lançamento do IE 7, que será integrado ao Windows Vista, está previsto para o início do ano que vem. Antes disso, no entanto, a Microsoft ainda deve lançar uma outra versão de avaliação do IE 7. Além da disponibilidade da versão beta do IE 7, a Microsoft também quer que os usuários experimentem o programa e reportem os erros e bugs que encontrarem. Para tanto, prepararam um serviço de suporte gratuito para os usuários nos EUA, na Alemanha e no Japão.