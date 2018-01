Microsoft anuncia Windows Vista no Brasil A Microsoft apresentou na terça-feira, 28, ao mercado corporativo brasileiro, os produtos Windows Vista, 2007 Microsoft Office system e Microsoft Exchange Server 2007. Nesse primeiro momento, a companhia comercializa o sistema operacional, os aplicativos e as plataformas somente para empresas, mas, no início do próximo ano, a ela lançará as versões do Office 2007 e Windows Vista para o usuário final. O desenvolvimento de tais ferramentas envolveu especialistas da empresa, de usuários e de clientes em todo o mundo. Na América Latina, cerca de 100 mil pessoas utilizaram versões beta Windows Vista e, no último trimestre, mais de três milhões de pessoas testaram o Beta 2 do Office 2007 no mundo. "O retorno e a avaliação dos usuários foram essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento dos produtos", afirmou Luiz Marcelo Marrey Moncau, diretor de marketing e negócios da subsidiária brasileira. Os produtos Windows Vista: A principal característica do Windows Vista é sua segurança para buscar e compartilhar informações. "O Windows Vista torna as conexões entre as pessoas e os equipamentos mais versáteis, organiza melhor as informações e traz uma plataforma de segurança potente", comentou Alexandre Leite, gerente geral da divisão de Windows Client da Microsoft Brasil. 2007 Microsoft Office system: O Office 2007 traz algumas mudanças em relação a seu antecessor. Entre as novidades estão uma melhora na interface e o suporte avançado à tecnologia XML. "O conjunto de serviços foi estruturado para simplificar a forma como as pessoas trabalham juntas", disse Paula Bellizia, gerente geral da divisão Information Worker da Microsoft Brasil. Exchange: O Microsoft Exchange Server 2007 é a nova versão da plataforma de servidor para correio eletrônico da multinacional. Trata-se de uma ferramenta que reúne os sistemas de comunicação de empresas. A plataforma é integrada ao Outlook Express, Sharepoint Portal Server e aplicativos do Office.