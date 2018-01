Microsoft apresenta novo Windows operado por toque na tela

A Microsoft fez uma demonstração de seu novo sistema operacional cuja interface será feita por toques na tela, como uma alternativa ao mouse. Com lançamento previsto para 2010, a nova interface permite que os usuários ampliem ou reduzam fotos, tracem rotas em mapas, pintem quadros ou toquem piano com a ponta dos dedos diretamente na tela. "A forma pela qual você interage com o sistema vai mudar dramaticamente", disse o presidente da Microsoft, Bill Gates. Na sua apresentação na conferência de tecnologia "All Things Digital", em San Diego, Estados Unidos, Gates afirmou que o sistema operacional Windows 7 vai incorporar novas formas de comunicação e interação. "Atualmente, quase toda a interação é (feita pelo) teclado e mouse. Nos próximos anos, o papel da fala, visão, tinta, todas estas coisas, será importantíssimo", acrescentou. Vista Espera-se que o novo sistema operacional tenha uma recepção melhor do que o criticado Windows Vista, lançado em 2007. O diretor-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, descreveu a demonstração da tela sensível ao toque durante a conferência em San Diego como "um pequeno trecho" da próxima versão do Windows e admitiu que quer "se sair melhor" do que com o Windows Vista. O Vista não teve uma boa recepção do público e nem fez tanto sucesso entre empresas, mas, segundo Ballmer, a companhia distribuiu 150 milhões de cópias do programa. Analistas da indústria de software afirmam que a Microsoft espera que o Windows 7 mude a forma com a qual as pessoas interagem com seus computadores. Yahoo Durante a conferência, o diretor-executivo Steve Ballmer também falou da tentativa fracassada da Microsoft de comprar a Yahoo com uma oferta de US$ 47,5 bilhões. "Pensamos que poderíamos acelerar nossos negócios. (...) Nos afastamos. Estamos conversando com eles (Yahoo) a respeito de outras idéias, mas não estamos fazendo uma nova oferta pela companhia. Nos reservamos este direito", afirmou. "Tenho apoiado tudo o que Steve (Ballmer) tem feito. Apoio total", disse Bill Gates. Além da demonstração do Windows 7 e dos comentários sobre a oferta pela Yahoo, a conferência de San Diego também se concentrou na contagem regressiva para o último dia de trabalho de Bill Gates na Microsoft, no dia 1º de julho. Falando com jornalistas, Gates afirmou que, mesmo com sua aposentadoria, ele não pretende abandonar completamente a companhia que fundou. Gates vai permanecer no cargo de presidente da Microsoft, afirmou que terá um escritório na empresa e passará mais tempo escrevendo, criando e trabalhando em uma série de projetos, entre eles, a próxima geração do Microsoft Office. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.