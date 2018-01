Microsoft atualiza software para celular de olho no mercado

Fabricantes de todo o mundo colocam à venda na terça-feira, 6, modelos de celulares equipados com a última versão do software da Microsoft, Windows Mobile 6.5, com o qual a empresa de Bill Gates pretende aumentar sua participação no setor.

"Temos uma marca muito forte no mundo dos computadores por causa do Windows. Agora queremos entrar da mesma maneira na telefonia celular, especialmente nos smartphones (celulares com funções de computador pessoal), que crescem rapidamente", explicou à Agência Efe o diretor de marketing da divisão de comunicações móveis da Móveis da Microsoft, Doug Smith.

Com o software, a Microsoft completa o círculo da acessibilidade a conteúdos e aplicações pessoais, explicou Todd Peters, vice-presidente de marketing de comunicações móveis, durante uma apresentação em Nova York do novo sistema.

A Microsoft perdeu espaço para os BlackBerry, iPhone e Palm, e para os modelos equipados com o Android gratuito do Google. Em 2009, a estimativa é que 197 milhões de smartphones sejam vendidos no mundo. Daqui a três anos, a estimativa é negociar 350 milhões, calcula o diretor Aaron Woodman.

Essa versão do Windows Mobile inclui funções para telas touch screen e acesso à loja de aplicações Windows Marketplace. Outra novidade é My Phone, um serviço gratuito que permite sincronizar fotografias, música, contatos e mensagens de forma automática com o computador, para que a informação esteja acessível o tempo todo e possa ser recuperada em caso de perda do aparelho. A nova versão permite navegar por páginas com Adobe Flash e abrir e editar documentos em Word, Excel e PowerPoint.

A companhia não antecipou que modelos incluirão a versão do sistema operacional, mas vazou a informação que entre eles está o HTC Touch Diamond 2, batizado de Pure. Na América Latina HTC, LG e Samsung utilizarão o aplicativo em alguns aparelhos.