Microsoft busca aliados para nova oferta ao Yahoo, diz jornal

A Microsoft está preparando uma nova oferta pela área de buscas do Yahoo e fez contato com outras companhias de mídia sobre uma aliança que poderia efetivamente levar a uma divisão da empresa, publicou o Wall Street Journal. A Microsoft já discutiu o assunto com a Time Warner e com a News Corp, entre outros grupos, informou o jornal citando fontes próximas do assunto. As negociações são preliminares e não devem resultar em um acordo com o Yahoo, segundo o diário. De fato, há duas semanas, o presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, chamou o chairman do Yahoo!, Roy Bostock, para sugerir que se reunissem para discutir uma nova idéia envolvendo outros parceiros, de acordo com uma pessoa próxima da questão. A reunião, agendada para segunda-feira, foi posteriormente cancelada pela Microsoft, o que o Yahoo! entendeu como um sinal de que os esforços de Ballmer para encontrar um parceiro até o momento fracassaram. A Microsoft, que fez sua proposta não-solicitada para adquirir o Yahoo! em janeiro, posteriormente retirou a oferta por toda a empresa, após resistência do Yahoo! em dar um preço e oposição dos próprios executivos e acionistas da Microsoft. Poucas semanas atrás, a empresa descartou comprar todo o Yahoo!. Ela acredita que adquirir os negócios de busca do Yahoo! é a maneira mais rápida de ganhar os ativos necessários para competir com o Google. Enquanto isso, o Yahoo! pode ter se mostrado mais ansioso do que inicialmente em vender a empresa inteira. Em meados de maio - semanas após a Microsoft ter retirado a sua oferta - o Yahoo! se ofereceu para ser vendida à Microsoft por cerca de US$ 33 por ação, um preço que o próprio site de busca havia rejeitado anteriormente, disseram pessoas próximas das discussões ao Journal. A Microsoft rejeitou a iniciativa. Segundo as pessoas próximas à empresa, o Yahoo! permanece cético sobre a viabilidade de um acordo que quebraria seu principal negócio de busca, mas a empresa permanece aberta a qualquer proposta da Microsoft. O Yahoo! anunciou no dia 12 de junho uma parceria de anúncios em páginas de busca com o Google, com o objetivo de impulsionar a sua receita. O site nega as críticas de que o acordo pode reduzir as chances de trabalhar com a Microsoft. Representantes da Microsoft não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.