Microsoft chama Jerry Seinfeld para campanha publicitária

O humorista Jerry Seinfeld será uma das celebridades de uma campanha publicitária da Microsoft que custará US$ 300 milhões e tem o objetivo de mudar a imagem da empresa, informou o jornal Wall Street Journal na quinta-feira, citando pessoas próximas à campanha. Seinfeld, conhecido pelo programa de TV de mesmo nome, vai aparecer nas propagandas ao lado do presidente da Microsoft, Bill Gates, e receberá US$ 10 milhões de cachê, segundo a reportagem. A Microsoft tenta mudar sua imagem ao mesmo tempo em que a Apple começa uma campanha intitulada "Mac x PC", que mostra um nerd usando um PC olhando distraído por um descolado usuário de Mac. As novas propagandas, que devem estrear no dia 4 de setembro, provavelmente terão uma variação do slogan "Windows, not walls" ("Janelas, não muros"), segundo o jornal. Para sua nova campanha, a Microsoft também chamou várias outras personalidades, incluindo os comediantes Will Ferrell e Chris Rock, segundo o jornal, citando pessoas próximas à escolha. A Microsoft não comentou a reportagem.