Microsoft chega a acordo com Yahoo sobre parceria, diz fonte

A Microsoft não pagará nada ao Yahoo e o foco do acordo é no compartilhamento de receita entre as duas companhias, disse a fonte, que pediu para não ser identificada pois nenhum anúncio formal foi feito ainda.

A notícia saiu primeiramente no blog AllThingsDigital.

A Microsoft e o Yahoo se recusaram a comentar. As duas empresas negociaram por meses sobre uma cooperação no mercado de publicidade online, atualmente dominado pelo Google.

A Microsoft tentou comprar o Yahoo no ano passado, mas sua oferta de 47,5 bilhões de dólares foi recusada e a tentativa do Yahoo de fechar um acordo na área de busca por publicidade com o Google fracassou em meio às análises de órgãos reguladores.