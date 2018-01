Microsoft colocará todas as versões do Vista num só DVD Todas as versões do Windows Vista, a próxima edição do sistema operacional para Pcs da Microsoft, serão acondicionadas em um único disco DVD. O que fará a diferença será o número da licença do programa que o usuário adquirir. A medida, anunciada nesta semana, tem por objetivo facilitar a migração do usuário para outras versões do sistema, o que apenas exigirá do usuário a compra de uma nova licença e a aquisição de um número de registro. As versões para usuários finais do Windows Vista devem chegar ao varejo mundial no início do próximo ano. A Microsoft, no entanto, não divulgou se a medida irá baixar os custos de atualização, uma vez que não existirão despesas de distribuição de novos discos.