Microsoft comercializará Xbox 360 no Brasil Brasil, enfim, foi incluído no plano de expansão de mercado da divisão de games da Microsoft. Segundo declaração dada hoje por Bill Gates, durante uma entrevista coletiva em Los Angeles, o console Xbox 360 passará a ser comercializado por aqui juntamente com outros 7 países definidos pela companhia (África do Sul, Chile, Índia, Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia). Procurada pelo Link, a assessoria de imprensa da Microsoft no Brasil confirmou a informação, mas não soube dar detalhes sobre a data, preço e o plano de comercialização do produto no País. Lançado no final de 2005 apenas nos EUA, Japão e Europa, a venda do novo videogame da Microsoft no Brasil vinha sendo praticamente inviabilizada devido aos altos impostos de importação. Segundo a própria empresa, o produto importado oficialmente não custaria menos do que R$ 4 mil. Mesmo para os brasileiros que já adquiriram o Xbox 360, a notícia é boa: a partir do momento em que a Microsoft passar a operar no País, os jogadores poderão ter acesso também à rede de jogos online e compra de conteúdo digital Xbox Live, um dos principais atrativos do novo console. Na última parte da coletiva, Gates anunciou ainda a criação da Live Anywhere, uma plataforma inovadora que irá permitir a integração, em uma mesma rede, de usuários do Xbox 360, do Windows Vista (novo sistema operacional da Microsoft) e de telefones celulares.