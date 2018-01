Microsoft compra empresa de mapas online Multimap

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira a aquisição da Multimap, uma das principais companhias britânicas do setor de mapas online. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. Segundo a Microsoft, o acordo dá a localização e a tecnologia de mapeamento que complementam os serviços já oferecidos pela empresa, como o Virtual Earth, Live Search e Windows Live. "Essa aquisição vai cumprir um papel significativo no crescimento futuro de nossos negócios na área de busca, e representa uma enorme oportunidade de expandir nossa plataforma além do Reino Unido e globalmente", disse Sharon Baylay, gerente do Online Services Group da Microsoft. (Reportagem de Franklin Paul)