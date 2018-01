Microsoft compra empresa portuguesa de software Mobicomp

A Microsoft vai adquirir a empresa portuguesa de software em comunicações móveis Mobicomp, naquele que será o maior investimento da empresa norte-americana em Portugal, anunciou o diretor geral da Microsoft no país, Nuno Duarte. A Mobicomp, sediada em Portugal, cria software de serviços móveis que permitem a gestão de dados pessoais e irá tornar-se, um dos centros de pesquisa e desenvolvimento da Microsoft em Portugal após a aquisição. Duarte não revelou a quantia envolvida na compra ou quaisquer outros detalhes financeiros, explicando que aguarda uma avaliação da empresa para definir os contornos finais da operação, prevendo que esta fase será concluída em de três semanas. "É claramente o maior investimento que a Microsoft está a fazer em Portugal, nos últimos anos. A Mobicomp será um centro de pesquisa e desenvolvimento da divisão de comunicações móveis da Microsoft", disse o representante da Microsoft em conferência de imprensa. "A Mobicomp complementa a visão que a Microsoft tem e permite colocar software desenvolvido em Portugal na nossa base instalada de cerca de 20 milhões de usuários", adiantou. O representante acrescentou que "o objetivo principal desta aquisição são as pessoas e a pesquisa e desenvolvimento português", salientando que "esta aquisição prova que mercado português gerou condições para uma empresa criar produtos com difusão em escala mundial".