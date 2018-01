Microsoft compra site europeu ciao.com por US$486 milhões

A Microsoft firmou acordo para compra da Greenfield Online, dona do site europeu de comparação de preços ciao.com, por cerca de 486 milhões de dólares, com o intuito de impulsionar sua unidade de busca na Internet e comércio eletrônico na Europa. A Microsoft, cuja oferta de 47,5 bilhões de dólares pelo Yahoo anteriormente este ano foi mal sucedida, afirmou nesta sexta-feira que a aquisição deve beneficiar sua plataforma Live Search. O segmento de pesquisa na Internet é dominado pelo Google, que possui 62 por cento do mercado global e 79 por cento do mercado europeu, segundo os números mais recentes publicados pela ComScore. A Microsoft possui 2 por cento do mercado na Europa e 9 por cento no mundo, atrás tanto do Yahoo quanto do Google. Na Europa, a Microsoft fica atrás ainda do site eBay e do russo Yandex. "A equipe no Ciao construiu uma comunidade aficionada com base numa tecnologia intuitiva e extensas relações que acreditamos que irão beneficiar a plataforma Live Search da Microsoft", afirmou o vice-presidente de serviços Windows e online da Microsoft, Tami Reller. O Ciao.com oferece conselho em compras, principalmente para eletrônicos de consumo e encoraja os usuários a se juntarem a redes de compras especializadas para compartilharem opiniões. Ele obtém sua receita de comércio eletrônico, mercado de orientações e vendas de anúncios. As empresas esperam que o acordo seja fechado durante o quarto trimestre.