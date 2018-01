Microsoft concorrerá com o Busca de Livros do Google A Microsoft divulgou nesta quinta-feira o início de seu projeto para digitalização e busca de conteúdos em livros na internet com o anúncio do Windows Live Book Search. Para de sua nova ferramenta de busca, a ferramenta online da Microsoft concorrerá diretamente com o projeto da rival em buscas Google para a digitalização de livros e a indexação de seu conteúdo. Por enquanto a ferramenta, ainda numa versão de avaliação, ficará restrita aos EUA, indexando num primeiro momento conteúdos de livros que caíram em domínio público, ou seja, livres de direitos autorais. Quando ativo, a ferramenta permitirá, segundo a Microsoft, que editoras e autores disponibilizem versões eletrônicas de livros com controle sobre quanto de suas obras poderão ser visualizadas pelos internautas.