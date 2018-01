Microsoft confirma preço do Zune a US$ 249 A Microsoft confirmou o preço oficial do Zune, o tocador digital criado para competir com a linha iPod, da Apple: US$ 249, no mercado norte-americano. O produto, que chega às lojas no dia 14 de novembro, terá um HD interno de 30 GB, o que o colocará em concorrência direta com um dos modelos de iPod na mesma faixa de preço, salvo se a Apple não promover descontos em sua linha de produtos. Só que o Zune terá a seu favor um sintonizador embutido de rádio FM, o que, no iPod, só é possível com o uso de um acessório, e a capacidade de compartilhar músicas com outros usuários do aparelho por meio de sinais sem fio. Além disso, o tocador será compatível com diversos formatos de áudio como WMA, MP3 e o formato AAC e poderá ainda importar músicas, fotos e vídeos que o usuário já tiver baixado e armazenado pelo software iTunes, da Apple, exceção feita ao formato AAC protegido, utilizado em músicas vendidas pela loja virtual Itunes. Junto com o aparelho, a Microsoft promoverá a loja Zune Marketplace, onde canções individuais poderão ser compradas por US$ 0,99. Só que, diferente dada loja iTunes, onde as músicas são compradas diretamente, na Zune Marketplace o usuário precisará comprar créditos, que serão usados para comprar canções. Também haverá uma modalidade de assinatura, por US$ 15 mensais, que dará direito a acessar uma base de dois milhões de canções.